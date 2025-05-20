Мелони и Мерц призвали Трампа включить ЕС в переговоры по Украине

Также Axios сообщал, что Трамп заявил Владимиру Зеленскому и европейским лидерам, что США не намерены вводить санкции против России. Как сообщили источники, некоторые лидеры, участвовавшие в телефонном разговоре, казались «удивленными» или «шокированными». Зеленский и пять других европейских лидеров присоединились к телефонной конференции с Трампом сразу после его телефонного разговора с Путиным, напоминает портал.