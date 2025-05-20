Что пишут зарубежные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа 19 мая

Разговор Путина и Трампа длился около двух часов. По окончании они кратко прокомментировали его итоги. В частности, российский лидер поблагодарил американского коллегу за услуги посредника в мирном процессе и сказал, что Россия предложит Украине начать работать над «меморандумом о будущем мирном договоре». Он также подчеркнул необходимость «устранить первопричины» возникшего кризиса. Трамп, со своей стороны, назвал общение с Путиным «превосходным» и заявил, что стороны конфликта «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и об окончании конфликта. Кроме того, он предположил, что в участии в мирном процессе заинтересован Ватикан.
Европейские и ряд американских СМИ оценили итоги телефонного разговора в целом пессимистично, отметив, что прорыва достигнуто не было. Тем не менее они подчеркивают, что подробности разговора застали Владимира Зеленского и европейских лидеров врасплох.
Daily Mail
Трамп после разговора с Путиным заявил о «впечатляющих» перспективах развития отношений с Россией. По словам американского лидера, разговор прошел «очень хорошо», а в Кремле подчеркнули теплый характер беседы. Главы двух государств обращались друг к другу по имени, и Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука.
Forbes
Итог разговора Путина и Трампа: Россия и Украина «немедленно» начнут прямые переговоры по соглашению о прекращении огня. Однако ни Путин, ни Трамп не отметили какой-либо реальный прогресс в направлении прекращения или приостановки боевых действий.
The Wall Street Journal
Телефонный разговор Трампа и Путина не привел к прорыву в вопросе прекращения боевых действий на Украине.
Le Monde
В понедельник президент США и его российский коллега беседовали более двух часов. Но Трамп только добился от Путина обещания вести переговоры, а не прекращения огня. После этого Трамп позвонил Зеленскому, который призвал его не принимать никаких решений «без нас».
CBS News
Путин был сдержаннее Трампа, оценивая итоги переговоров. Трамп же отметил, что переговоры тормозит то, что в конфликте «задействованы очень большие эго».
Le Figaro
Если Путин называет итоги разговора «полезными», значит, Трамп пошел у него на поводу и согласился на условия Москвы.
Bild
Путин не выполнил ни одного условия Трампа по Украине, но все равно Трамп остался доволен.
Tagesschau
Путин видит знаки долларов в глазах Трампа.
The Economist
Странное нежелание Трампа быть жестким с Путиным: он отказывается от санкций и ультиматумов в отношении России и выступает за продолжение переговоров.
Firstpost
В решающем матче Трамп уступает Путину и поддерживает позицию России в конфликте на Украине. Путин одержал еще одну важную победу. США отказываются от своей челночной дипломатии.
Financial Times
Итоги переговоров Трампа с Путиным прозвучали для Европы как гром среди ясного неба. В европейских столицах все больше опасаются, что Трамп заключит сделку с Путиным и предаст интересы Украины. Там сочли телефонный разговор Трампа с Путиным крупной победой Кремля.
EU Observer
Марафонский телефонный разговор Путина и Трампа оставил лидеров ЕС в подвешенном состоянии. Они рассчитывали на 30-дневное безусловное прекращение огня, а не на «прелюдию» к «меморандуму».
Independent
Трамп заявил после разговора с Путиным, что у него есть «красная линия» относительно того, когда он откажется от усилий по прекращению украинского конфликта, и подчеркнул, что это «не его война».
Daily Beast
Трамп после длительного разговора с Путиным, похоже, «раскланялся» и решил переложить работу на папу римского. В соцсети он написал, что Ватикан заинтересован в проведении переговоров, и закончил свой пост словами: «Пусть процесс начнется!»