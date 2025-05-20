Что пишут зарубежные СМИ о телефонном разговоре Путина и Трампа 19 мая

Разговор Путина и Трампа длился около двух часов. По окончании они кратко прокомментировали его итоги. В частности, российский лидер поблагодарил американского коллегу за услуги посредника в мирном процессе и сказал, что Россия предложит Украине начать работать над «меморандумом о будущем мирном договоре». Он также подчеркнул необходимость «устранить первопричины» возникшего кризиса. Трамп, со своей стороны, назвал общение с Путиным «превосходным» и заявил, что стороны конфликта «немедленно» начнут переговоры о прекращении огня и об окончании конфликта. Кроме того, он предположил, что в участии в мирном процессе заинтересован Ватикан.