В Волгограде Дмитрий Вельможко покинул пост начальника главка МВД

На службе в органах Свинов состоит с 1994 года — начинал в Тульской области с уголовного розыска, после чего дослужился до руководящей должности. В 2014 году Дмитрий Свинов был назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе УВД по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве. С 2015 по 2019 год занимал должность заместителя начальника УМВД России по Тверской области — начальника полиции. 1 апреля 2019 года Указом Владимира Путина был назначен на должность начальника Управления МВД России по Курганской области.