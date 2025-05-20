Бельгия заявила о готовности отправить войска на Украину после окончания конфликта

Британская газета The Telegraph 10 апреля сообщила, что Лондон рассматривает возможность размещения своих войск на территории Украины сроком до пяти лет. По данным издания, основная цель контингента будет заключаться в поддержке в обучении и восстановлении украинской армии, а также в сдерживании России за счет самого факта присутствия западного контингента.