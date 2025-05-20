В Госдуме объяснили, почему Украина требует 30 дней перемирия

Картаполов напомнил, что основное требование России — устранение первопричины конфликта. Кремль многократно указывал на то, что Киев должен отказаться от вступления в Североатлантический альянс, а также от размещения на украинской территории иностранных военных и их объектов. Кроме того, Украина должна гарантировать прекращение преследования русскоязычного населения и закрыть призыв в вооруженные силы. «И, безусловно, признание четырех регионов, Крыма — это вообще абсолютно краеугольные вещи, от которых никто не отойдет. Поэтому шар на стороне партнеров», — добавил депутат.