«По большому счету, по моим оценкам, у Украины как раз на 30 дней осталось ресурсов для того, чтобы вести активные боевые действия. После этого, скорее всего, мы уже вряд ли увидим от них такие активные действия, как сейчас», — цитирует депутата RTVI.
По словам Картаполова, союзники Киева в Европе хорошо знают о проблеме дефицита оружия в ВСУ, но сами пребывают в «глубоком экономическом кризисе», который вызван политикой отказа от сотрудничества с Россией, в том числе в области энергопоставок.
По мнению парламентария, власти стран ЕС и Великобритании пытаются выйти из тяжелой экономической ситуации с помощью милитаризации. Увеличение выпуска снарядов и военной техники может дать толчок развитию экономики, но для того, чтобы оправдать курс на вооружение, Европе требуется внешняя угроза. Картаполов уточняет, что траты на вооружение в ЕС, как и веками ранее, будут оправданы «российской угрозой».
Картаполов напомнил, что основное требование России — устранение первопричины конфликта. Кремль многократно указывал на то, что Киев должен отказаться от вступления в Североатлантический альянс, а также от размещения на украинской территории иностранных военных и их объектов. Кроме того, Украина должна гарантировать прекращение преследования русскоязычного населения и закрыть призыв в вооруженные силы. «И, безусловно, признание четырех регионов, Крыма — это вообще абсолютно краеугольные вещи, от которых никто не отойдет. Поэтому шар на стороне партнеров», — добавил депутат.
19 мая состоялись третьи телефонные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Главной темой беседы стало урегулирование украинского кризиса. Российский президент выразил готовность работать с Киевом над формированием совместного меморандума, на основе которого в перспективе возможно заключение мирного договора.
Путин подчеркнул, что обе стороны должны определить свои позиции, касающиеся принципов мирного урегулирования, сроков заключения мирной сделки, а также объявления перемирия, если будут достигнуты договоренности.