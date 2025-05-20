В Татарстане назначены новые прокуроры Набережных Челнов и Пестречинского района

Согласно приказу Генерального прокурора России, новым прокурором города Набережные Челны назначен Фанис Шайхаттаров. До этого он руководил прокуратурой Пестречинского района Татарстана. В органах прокуратуры он служит с 1997 года, начал карьеру в Камско-Устьинском районе. С 2008 по 2018 годы господин Шайхаттаров возглавлял прокуратуру Камско-Устьинского района, затем — Арского, а с 2022 года — Пестречинского района.