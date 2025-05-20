СМИ: Израиль возобновит поставки помощи Газе в обмен на полный контроль над территорией

Международное давление на Израиль с целью возобновления оказания помощи Газе усилилось. ООН заявила, что проблема недоедания в секторе с каждым днем усугубляется: примерно 1,6 млн из 2 млн жителей Газы сейчас испытывают нехватку продовольствия. На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Нетаньяху в «позорном поведении» из-за блокирования помощи, пишет Bloomberg.
К вечеру понедельника — впервые с 18 марта — Израиль пропустил в Газу только девять фур с гуманитарной помощью. «Капля в море», — написал в соцсети Х Том Флетчер, главный координатор ООН по гуманитарным вопросам, комментируя «уступку» Израиля.
Как отмечает NBC News, Нетаньяху принял решение о частичном разблокировании поставок гуманитарной помощи после того, как Израиль приступил к реализации планов нового наземного наступления, получившего название «Колесницы Гедеона». В начале мая в Израиле единогласно одобрили планы по захвату всего сектора Газа, а вчера премьер-министр подтвердил, что израильские военные «близки к полному контролю над Газой».
Они считают, что помощь должна оставаться заблокированной, чтобы помешать ХАМАС использовать поставки продовольствия и медикаментов для поддержки своих военных действий, пишет Bloomberg.
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, который в прошлом году выступал против возобновления помощи, в понедельник заявил, что выбора нет: «В противном случае мир заставит нас прекратить войну». При этом он приветствует, что Израиль «попутно разрушает все, что осталось от сектора Газа, потому что все, что там есть, — это один большой город террора».
В Газе отметили, что «признаки голода и гуманитарного коллапса усиливаются с ужасающей скоростью». По данным Министерства здравоохранения Газы, на сегодняшний день в результате израильского наступления в секторе погибло более 53 000 человек, и число погибших продолжает расти. Согласно ООН, в секторе уже разрушено или повреждено 92% домов и отмечается «бесчисленное число беженцев».