СМИ: Израиль возобновит поставки помощи Газе в обмен на полный контроль над территорией

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, который в прошлом году выступал против возобновления помощи, в понедельник заявил, что выбора нет: «В противном случае мир заставит нас прекратить войну». При этом он приветствует, что Израиль «попутно разрушает все, что осталось от сектора Газа, потому что все, что там есть, — это один большой город террора».