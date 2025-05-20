Губернатор Кубани встретился с педагогами и студентами медколледжа в Курганинске

«Мы открыли филиал Лабинского медицинского колледжа в Курганинске, чтобы решать вопрос дефицита кадров. Здесь для вас созданы все условия, работают квалифицированные преподаватели. Знаю, что сюда поступают не только местные ребята, но и молодежь из других городов и даже регионов. Это подтверждает высокий уровень учебного заведения», — сказал Вениамин Кондратьев.