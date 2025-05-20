Губернатор Кубани встретился с педагогами и студентами медколледжа в Курганинске

Губернатор Кубани посетил медицинский колледж в Курганинском районе. Вениамин Кондратьев встретился с педагогами и студентами учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.
Филиал «Лабинского медицинского колледжа» работает в Курганинске с 2022 года. Студентов обучают сестринскому и лечебному дело. Всего в учреждении получают знания около 300 учащихся. Это студенты как из Краснодарского края, так и из Москвы, Ставропольского края, Тверской области и Ханты-Мансийска.
Учащиеся проходят практику в Курганинской центральной районной больнице. Первые молодые специалисты — почти 140 человек — выпустятся из колледжа в 2026 году.
В медицинском колледже оборудованы учебные кабинеты и лаборатории. За три года из регионального бюджета направили более 77 млн рублей на оснащение учреждения.
Для колледжа, в частности, закупили компьютерную технику, интерактивные доски, оборудование в кабинеты химии и информатики. Кроме того, приобретены мебель, сплит системы, рециркуляторы, лабораторно-диагностический учебный комплекс, манекены и тренажеры.
«Мы открыли филиал Лабинского медицинского колледжа в Курганинске, чтобы решать вопрос дефицита кадров. Здесь для вас созданы все условия, работают квалифицированные преподаватели. Знаю, что сюда поступают не только местные ребята, но и молодежь из других городов и даже регионов. Это подтверждает высокий уровень учебного заведения», — сказал Вениамин Кондратьев.