В Белорецком районе Башкирии произошли кадровые изменения

Замглавы администрации по связям с общественностью и общим вопросам стал Илгиз Тляубаев. Он окончил Башкирский государственный университет и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ. Занимал разные руководящие должности в администрации Белорецкого района.
Главврачом Белорецкой больницы назначен Ильмир Фаткуллин. Окончил Башкирский государственный медицинский университет. Работал врачом-травматологом-ортопедом, исполняющим обязанности главного врача Белорецкой больницы.
Генеральным директором МУП «Водоканал» стал Евгений Петров. Он окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова. Работал на Белорецком металлургическом комбинате. Позже в «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» стал директором филиала.