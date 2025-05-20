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В Белорецком районе Башкирии произошли кадровые изменения

В администрации Белорецкого района Башкирии произошли кадровые изменения. О них глава района Азат Хакимов рассказал в своём телеграм-канале.

Источник: Башинформ

Замглавы администрации по связям с общественностью и общим вопросам стал Илгиз Тляубаев. Он окончил Башкирский государственный университет и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ. Занимал разные руководящие должности в администрации Белорецкого района.

Главврачом Белорецкой больницы назначен Ильмир Фаткуллин. Окончил Башкирский государственный медицинский университет. Работал врачом-травматологом-ортопедом, исполняющим обязанности главного врача Белорецкой больницы.

Генеральным директором МУП «Водоканал» стал Евгений Петров. Он окончил Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова. Работал на Белорецком металлургическом комбинате. Позже в «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» стал директором филиала.