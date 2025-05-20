В Белорецком районе Башкирии произошли кадровые изменения

Замглавы администрации по связям с общественностью и общим вопросам стал Илгиз Тляубаев. Он окончил Башкирский государственный университет и Башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте РБ. Занимал разные руководящие должности в администрации Белорецкого района.