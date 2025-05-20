Трамп заявил о наличии красной линии по усилиям США в процессе по Украине

«Я думаю, что сейчас администрация Трампа будет торопиться с проведением двустороннего российско-американского саммита. Возможно, они попытаются его устроить во вторые сто дней президентства Трампа, то есть до конца лета — начала осени. Москва в целом не против такого саммита, но для начала нужно провести подготовительную работу, дабы избежать повторения Хельсинки 2018 года, когда лидеры неплохо обо всем поговорили, но никаких подвижек не было, да и санкции не сняли», — заключил Дудаков.