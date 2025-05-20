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Захарова раскрыла, на каком языке говорила делегация Киева в Стамбуле

Украинская делегация на переговорах с Россией в Стамбуле вела диалог на русском языке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Дипломат подчеркнула, что у граждан Украины «отбирают» русский язык, имея в виду неоднократные инициативы о запрете русского языка.

«А сами [украинские власти] даже на официальных переговорах говорят по-русски, вот этот самый переводчик там сидел. Кому он переводил? Совершенно непонятно. Потому что украинская делегация говорила по-русски», — сказала Захарова во время брифинга.

Первые за три года двусторонние переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая.

Стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Украина также запросила прямые переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, Россия «приняла этот запрос к сведению». Кроме этого, обе стороны представят свое видение возможного будущего прекращения огня.