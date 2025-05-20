Захарова раскрыла, на каком языке говорила делегация Киева в Стамбуле

Дипломат подчеркнула, что у граждан Украины «отбирают» русский язык, имея в виду неоднократные инициативы о запрете русского языка.
«А сами [украинские власти] даже на официальных переговорах говорят по-русски, вот этот самый переводчик там сидел. Кому он переводил? Совершенно непонятно. Потому что украинская делегация говорила по-русски», — сказала Захарова во время брифинга.
Первые за три года двусторонние переговоры России и Украины прошли в Стамбуле 16 мая.
Стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000». Украина также запросила прямые переговоры лидеров двух стран Владимира Путина и Владимира Зеленского, Россия «приняла этот запрос к сведению». Кроме этого, обе стороны представят свое видение возможного будущего прекращения огня.