Евгений Спирин назначен главным строительным инспектором Новосибирской области

Об этом сообщили в региональной инспекции. Спирину 46 лет. Он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Водоснабжение и водоотведение» с квалификацией инженера-строителя.
Трудовую деятельность начал в 2000 году в МУП «Горводоканал» на должности мастера. Позже занимал ряд руководящих должностей в этом предприятии, включая начальника службы водоснабжения и Октябрьского участка.
С августа 2023 года по апрель 2025 года работал первым заместителем главы администрации рабочего посёлка Краснообск.