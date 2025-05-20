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Евгений Спирин назначен главным строительным инспектором Новосибирской области

20 мая Евгений Викторович Спирин назначен начальником инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области.

Источник: соцсети

Об этом сообщили в региональной инспекции. Спирину 46 лет. Он окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «Водоснабжение и водоотведение» с квалификацией инженера-строителя.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в МУП «Горводоканал» на должности мастера. Позже занимал ряд руководящих должностей в этом предприятии, включая начальника службы водоснабжения и Октябрьского участка.

С августа 2023 года по апрель 2025 года работал первым заместителем главы администрации рабочего посёлка Краснообск.