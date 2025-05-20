Нумерация нижегородских округов поменяется на выборах в Госдуму в 2026 году

В Нижегородской области по территориям нарезка округов останется прежней. Внесены только уточняющие правки по формулировкам, так как с 2015 года, когда была утверждена действующая схема, все районы Нижегородской области переименовали в округа, и Кстовский район стал частью городского округа Нижний Новгород, а не самостоятельным муниципалитетом. Поменялась только нумерация округов, сейчас на Нижегородскую область приходятся округа №№ 129−133, а будут №№ 131−135.