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Радий Хабиров и Сергей Цивилев открыли в Уфе Российский нефтегазохимический форум

Сегодня, 20 мая, в Уфе стартовали Российский нефтегазохимический форум и 33-я выставка «Газ. Нефть. Технологии». Мероприятия открыли Радий Хабиров и министр энергетики страны Сергей Цивилев.

Источник: t.me/radiyhabirov

Форум собрал представителей более чем 40 регионов России, а также Кыргызстана, Китая, Беларуси и Казахстана.

— Очень здорово, что наша столица вновь становится важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития топливно-энергетического комплекса страны, — прокомментировал в соцсетях глава Башкирии.

В рамках открытия форума в республике запустили цифровую подстанцию «Мирная» в Краснокамском районе. Радий Хабиров отмети, что она стала первым энергетическим объектом компании «Башнефть» в регионе. Все процессы происходят в автоматическом режиме, а оборудование — российского производства.

Также сегодня дали старт установке на «Опытном заводе Нефтехим» в Благовещенске и запустили в работу четыре распределительных газопровода в Уфимском и Салаватском районах.

— Несмотря на непростое время, наши предприятия развиваются нефтегазохимическая отрасль и энергетика сохранили программы модернизации производства, продолжают реализовывать инвестиционные проекты — написал Радий Фаритович.

Он поблагодарил за сотрудничество руководство компаний, министерство энергетики, а также Минпромторг за поддержку инициатив.