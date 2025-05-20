Радий Хабиров и Сергей Цивилев открыли в Уфе Российский нефтегазохимический форум

В рамках открытия форума в республике запустили цифровую подстанцию «Мирная» в Краснокамском районе. Радий Хабиров отмети, что она стала первым энергетическим объектом компании «Башнефть» в регионе. Все процессы происходят в автоматическом режиме, а оборудование — российского производства.