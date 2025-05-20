Радий Хабиров и Сергей Цивилев открыли в Уфе Российский нефтегазохимический форум

Форум собрал представителей более чем 40 регионов России, а также Кыргызстана, Китая, Беларуси и Казахстана.
— Очень здорово, что наша столица вновь становится важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития топливно-энергетического комплекса страны, — прокомментировал в соцсетях глава Башкирии.
В рамках открытия форума в республике запустили цифровую подстанцию «Мирная» в Краснокамском районе. Радий Хабиров отмети, что она стала первым энергетическим объектом компании «Башнефть» в регионе. Все процессы происходят в автоматическом режиме, а оборудование — российского производства.
Также сегодня дали старт установке на «Опытном заводе Нефтехим» в Благовещенске и запустили в работу четыре распределительных газопровода в Уфимском и Салаватском районах.
— Несмотря на непростое время, наши предприятия развиваются нефтегазохимическая отрасль и энергетика сохранили программы модернизации производства, продолжают реализовывать инвестиционные проекты — написал Радий Фаритович.
Он поблагодарил за сотрудничество руководство компаний, министерство энергетики, а также Минпромторг за поддержку инициатив.