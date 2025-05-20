Президент Литвы Науседа: Балтийское море становится ареной сражений РФ и Эстонии

В начале апреля парламент Эстонии принял, а президент подписал законопроект с поправками, разрешающими военным применять силу к торговым судам, в отношении которых возникают подозрения в намерении повредить подводные кабели или другие объекты инфраструктуры. В крайнем случае эстонским военным разрешается топить суда, не подчиняющиеся приказам.