США потратят на репатриацию беженцев с Украины $250 млн

О плане команды президента США рассказала американская газета The Washington Post. В распоряжение издания попал проект правительственного документа, согласно которому власти планируют выплачивать иммигрантам, которые согласятся на добровольную депортацию, стипендию в размере $1000, сообщили «Ведомости».
По оценке WP, в Штатах сейчас находятся до 700 тысяч украинцев. Кроме них, добровольную депортацию правительство готовится предложить гражданам Гаити, Афганистана, Палестины, Ливии, Судана, Сирии и Йемена.
Миграционная служба ООН репатриацию беженцев не приветствует. Экс-чиновники администрации президента США также раскритиковали план по депортации. Они утверждают, что возвращение мигрантов на родину не соответствует идеалам США, а отправка тех, кто искал убежища, в страну, где их преследовали, бесчеловечна.
На Украине, возможно, решение администрации Трампа одобрят. В декабре 2024 года испанское издание El Pais сообщало, что правительство Украины предпринимает меры для возвращения эмигрантов и беженцев на родину, что необходимо для устранения «демографической ямы».
21 апреля 2022 года в США при содействии администрации предшественника Трампа Джо Байдена начала действовать программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine). Программа предоставляла право украинцам приехать в Штаты и жить там в течение двух лет при условии, что на территории США есть человек, который предоставит финансовую помощь в течение всего пребывания. В январе 2025 года, после прихода к власти Трампа, программу закрыли.