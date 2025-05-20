США потратят на репатриацию беженцев с Украины $250 млн

21 апреля 2022 года в США при содействии администрации предшественника Трампа Джо Байдена начала действовать программа «Единение ради Украины» (Uniting for Ukraine). Программа предоставляла право украинцам приехать в Штаты и жить там в течение двух лет при условии, что на территории США есть человек, который предоставит финансовую помощь в течение всего пребывания. В январе 2025 года, после прихода к власти Трампа, программу закрыли.