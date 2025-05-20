Против жены Байдена могут возбудить дело за жестокое обращение с мужем

«Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?» — написал он, таким образом прокомментировав публикацию другого пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем у мужа, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента.
В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у бывшего американского лидера диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом отмечалось, что заболевание поддается эффективному лечению.
Сейчас экс-главе Белого дома 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны, а также допускал многочисленные оговорки.
В прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки на фоне опасений за его здоровье.