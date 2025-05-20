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Против жены Байдена могут возбудить дело за жестокое обращение с мужем

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Жену экс-главы Белого дома Джо Байдена Джилл могут привлечь к уголовной ответственности за жесткое обращение с пожилыми людьми, предположил сотрудник Министерства юстиции США, адвокат по гражданским правам Лео Террелл в соцсети X.

Источник: Джо Байден / cоцсети

«Жестокое обращение с пожилыми людьми! Уголовная ответственность?» — написал он, таким образом прокомментировав публикацию другого пользователя о том, что Джилл Байден знала о проблемах со здоровьем у мужа, но все равно хотела, чтобы он баллотировался на пост президента.

В минувшее воскресенье газета New York Times со ссылкой на пресс-секретаря Байдена сообщила, что у бывшего американского лидера диагностировали рак простаты в агрессивной форме. При этом отмечалось, что заболевание поддается эффективному лечению.

Сейчас экс-главе Белого дома 82 года. Его состояние здоровья и работоспособность регулярно подвергались сомнению во время его правления. Так, он несколько раз публично терял равновесие, спотыкался при подъеме по трапу самолета, путал стороны, а также допускал многочисленные оговорки.

В прошлом году Байдену пришлось выйти из президентской гонки на фоне опасений за его здоровье.