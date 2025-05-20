Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев

«Общие экспертные оценки заключаются в том, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем», — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.