Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев

«Общие экспертные оценки заключаются в том, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем», — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.
XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.