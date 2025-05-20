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Человечество находится на грани глобальной катастрофы, заявил Медведев

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 мая — РИА Новости. Человечество находится на грани глобальной катастрофы из-за вспыхнувших вооруженных конфликтов и противостояния ядерных держав, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Источник: © РИА Новости

«Общие экспертные оценки заключаются в том, что человечество находится на грани глобальной катастрофы. И пружину в этом часовом механизме взводят пылающие по миру вооруженные конфликты, противостояние ядерных держав и обострение хронических мировых проблем», — сказал Медведев на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума.

XIII Петербургский международный юридический форум проходит с 19 по 21 мая в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ПМЮФ-2025.