Юрий Шалабаев проверил новые спортплощадки в Нижнем Новгороде

В Сормове завершены работы еще на трех объектах программы: спортивный комплекс у школы № 156, а также обновленные дороги на улице Клинкерной и в Автогенном переулке. В ближайшие дни планируется сдать несколько объектов в Канавинском и Ленинском районах.