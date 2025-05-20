Юрий Шалабаев проверил новые спортплощадки в Нижнем Новгороде

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вместе с депутатами проверил две новые спортивные площадки в школах № 79 и № 84 Сормовского района, возведенные в рамках программы «Вам решать!». Об этом глава города рассказал в своем телеграм-канале.
«У ребят как раз шли уроки, поэтому сразу оценили, насколько детям удобно заниматься. После всех забитых и заброшенных мячей будущие футболисты и баскетболисты поставили новым площадкам высокую оценку», — написал он.
В Сормове завершены работы еще на трех объектах программы: спортивный комплекс у школы № 156, а также обновленные дороги на улице Клинкерной и в Автогенном переулке. В ближайшие дни планируется сдать несколько объектов в Канавинском и Ленинском районах.
Всего в 2025 году в рамках программы в городе будет реализовано 71 проект благоустройства.
Ранее сообщалось, что капитальный ремонт 14 школ и детских садов завершается в Нижегородской области.