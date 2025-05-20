Губернатор Кубани посетил предприятие по производству полуфабрикатов

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев посетил предприятие по производству полуфабрикатов в Курганинске. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
В ходе визита глава региона ознакомился с ассортиментом продукции, которая включает слоеное тесто, хлебобулочные изделия и замороженные готовые обеды — всего 155 наименований.
Генеральный директор предприятия отметил, что для производства используется исключительно кубанское сырье, а все оборудование отечественного производства.
«Это стимулирует развитие и других пищевых производств в крае. Рад, что продукция, сделанная на Кубани, востребована на рынке, а производитель быстро ориентируется на спрос», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.
Ранее мы писали, губернатор Кубани посетил завод металлоконструкций в Курганинском районе. В ходе визита глава региона отметил важность импортазамещения и подчеркнул, что современные экономические условия открывают новые возможности для бизнеса.