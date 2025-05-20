СМИ: верховный лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США

Как пишет Reuters, несмотря на то, что Тегеран рассматривает предложение о проведении пятого раунда переговоров по ядерной сделке, Хаменеи на церемонии поминовения погибших при крушении вертолета 19 мая 2024 года, в том числе бывшего президента Ибрахима Раиси, выразил сомнение в результативности переговоров с США и подчеркнул, что Тегерану не требуется «чье-либо разрешение относительно обогащения урана».
Раиси четко заявил, что не будет вести прямых переговоров с США, хотя, конечно, непрямые переговоры велись, но никаких результатов достигнуто не было. Мы по-прежнему не считаем, что переговоры с США по ядерной сделке принесут результаты.
По его мнению, США настаивают на прямых переговорах, поскольку у них сложилось неверное представление о том, будто бы им удалось «усадить Иран за стол переговоров с помощью угроз и уловок». Комментируя требование США к Ирану о прекращении обогащения урана, Хаменеи посоветовал «не произносить абсурдных речей», отмечает Anadolu.
Тегеран настаивает на отмене санкций в обмен на ограничение своей ядерной программы и подчеркивает, что его деятельность по низкоуровневому обогащению не является предметом переговоров. Кроме того, Иран предложил создать консорциум по обогащению урана в мирных целях с участием ряда стран Персидского залива.
Однако официальные лица США, которые ранее утверждали, что допустят низкоуровневое обогащение урана Тегераном, недавно потребовали от Ирана вообще прекратить процесс обогащения. Спецпредставитель Стив Уиткофф в интервью ABC News сказал, что Вашингтон не может позволить Ирану иметь даже до 1% мощностей по обогащению урана.
Обогащение урана — это очень четкая красная линия для администрации Трампа. Мы не можем этого допустить, потому что обогащение позволяет создавать оружие.
Эбрахим Резаи, представитель Комитета по внешней политике и национальной безопасности исламского Меджлиса, в свою очередь, заявил, что страна не намерена отказываться от обогащения урана и при любых условиях будет продолжать развивать ядерные технологии.