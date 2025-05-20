СМИ: верховный лидер Ирана усомнился в успехе переговоров с США

Как пишет Reuters, несмотря на то, что Тегеран рассматривает предложение о проведении пятого раунда переговоров по ядерной сделке, Хаменеи на церемонии поминовения погибших при крушении вертолета 19 мая 2024 года, в том числе бывшего президента Ибрахима Раиси, выразил сомнение в результативности переговоров с США и подчеркнул, что Тегерану не требуется «чье-либо разрешение относительно обогащения урана».