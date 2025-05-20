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Politico: Маск начал исчезать из политического инфополя

Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск начал реже упоминаться в соцсетях американского лидера Дональда Трампа и публикациях других политиков.

Источник: AP 2024

Об этом пишет Politico со ссылкой на анализ публикаций.

По данным газеты, раньше Трамп упоминал Маска в соцсети Truth Social каждые несколько дней, а сейчас он не писал о нём уже больше месяца.

«В феврале и марте Трамп публиковал посты о генеральном директоре Tesla в среднем четыре раза в неделю… с начала апреля президент ни разу не упомянул Маска на Truth Social», — говорится в материале.

Авторы публикации также обратили внимание, что Трамп больше не использует имя Маска в своих кампаниях по сбору средств, хотя ещё в феврале он упоминался почти каждый день.

«Имя миллиардера, которое когда-то фигурировало на брифингах в Белом доме, теперь почти не упоминается. Даже члены конгресса фактически исключили его из своих информационных бюллетеней», — добавляет газета.

Отмечается, что по мере снижения роли Маска в Белом доме, его имя стали меньше искать в Google, и его стали реже упоминать в новостях. При этом некоторые республиканцы начали считать бизнесмена «политически токсичным».

Ранее Илон Маск обвинил The Wall Street Journal во лжи из-за статьи о том, что компания Tesla якобы ищет ему замену на посту гендиректора.