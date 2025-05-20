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США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Открытие посольства США в Сирии задерживается по соображениям безопасности, поскольку в стране действуют вооружённые группировки, представляющие угрозу, заявил во вторник госсекретарь Марко Рубио.

Источник: AP 2024

«Дело не в переходных властях — мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу. Нужно защищать не только тех, кто заходит в страну, но и тех, кто может быть вынужден её покинуть. Мы обязаны быть готовы к эвакуации, иметь планы защиты от атак», — сказал он на слушаниях в сенате, которые транслировали федеральные телеканалы США.

Он подчеркнул, что ситуация в Сирии остаётся нестабильной, и США не исключают вариант падения временного правительства арабской республики в ближайшие недели и перерастания ситуации в «масштабную гражданскую войну».