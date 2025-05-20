США не исключают сценария падения правительства в Сирии, заявил Рубио

«Дело не в переходных властях — мы не считаем, что они причинят вред. Проблема в других элементах на местах, которые представляют угрозу. Нужно защищать не только тех, кто заходит в страну, но и тех, кто может быть вынужден её покинуть. Мы обязаны быть готовы к эвакуации, иметь планы защиты от атак», — сказал он на слушаниях в сенате, которые транслировали федеральные телеканалы США.