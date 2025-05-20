Развожаев назвал средневековым варварством санкции ЕС против Херсонеса

«Невероятно, но факт: Европейский Союз ввел санкции против государственного историко-археологического музея-заповедника “Херсонес Таврический”. Это дикость и средневековое варварство, лишенное здравого смысла», — написал он в своем Telegram-канале.
Он обратил внимание на официальные формулировки ЕС, в которых поясняется, что музей якобы «подрывал культурное наследие Украины», продвигая «пророссийские идеи относительно значений артефактов и мест археологических раскопок».
«Если что — это не анекдот, а выдержка из объяснения, почему введены санкции против музея. Какое может быть наследие у искусственного административного образования?» — комментирует Развожаев.
Он подчеркнул, что речь идет не просто об историческом объекте, а о духовном и культурном символе всей Руси, имеющем особое значение в истории православия и российской государственности.
«Херсонес — это колыбель христианства на Руси, место, где сливаются воедино наша история и культура. Это символ нашей веры, которого неонацисты боятся, как черт — ладана», — заключил губернатор.
Совет Евросоюза утвердил 17-й пакет санкций против РФ во вторник. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путины заявил лидерам ЕС и главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что не поддерживает идею об ужесточении антироссийских санкций.
В новый санкционный список, кроме «Херсонеса Таврического», вошли входящий в Ростех станкостроительный холдинг «Стан», страховое акционерное общество ВСК, разработчик и производитель беспилотников «Беспилотные системы», производитель дронов на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский», «Государственный зерновой оператор».