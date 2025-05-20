НАТО создаст в Норвегии третий в Европе Объединенный центр управления воздушными операциями

Ожидается, что строительство центра обойдется в 830 млн евро, причем часть суммы будет покрыта альянсом. Хотя дата его открытия пока не объявлена, он начнет осуществлять свою деятельность в Будё уже в 2025 году, но в первые годы будет временно базироваться в существующих военных помещениях. Предполагается, что в новом центре будут работать до 450 человек.