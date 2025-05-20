НАТО создаст в Норвегии третий в Европе Объединенный центр управления воздушными операциями

Как пишет The Defense Post, в ходе февральской встречи страны НАТО договорились о создании в Норвегии третьего в Европе центра воздушных операций альянса, предоставив Осло право определить его точное местоположение. Выбор был между Будё, где уже находится Объединенный штаб Норвегии, и Рюгге на юго-востоке страны.
«Это важное решение для Норвегии. Важнейшие стратегические интересы Норвегии сосредоточены на Крайнем Севере, и поэтому естественно, что новый центр воздушных операций союзников расположен на севере», — заявил во вторник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре.
Североатлантический альянс уже имеет два таких центра в Европе — один в Германии, другой в Испании. Решение об открытии третьего центра было принято после вступления в НАТО Швеции и Финляндии, отмечает The Barents Observer.
В задачи нового командного пункта будут входить координация воздушного наблюдения, планирование и проведение военно-воздушных операций НАТО в регионе.
Ожидается, что строительство центра обойдется в 830 млн евро, причем часть суммы будет покрыта альянсом. Хотя дата его открытия пока не объявлена, он начнет осуществлять свою деятельность в Будё уже в 2025 году, но в первые годы будет временно базироваться в существующих военных помещениях. Предполагается, что в новом центре будут работать до 450 человек.