Уволенная из-за скандала с дочерью вологодская экс-чиновница будет искать себя в другой сфере

После появления скандального видео в интернете Юлия Шевцова принесла извинения за поведение своей дочери, сообщив также о проведении с ней «серьезного разговора». Также экс-чиновница заявила, что «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия», отметив, что она любит свою Родину и будет работать на ее благо.