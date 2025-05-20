Уволенная из-за скандала с дочерью вологодская экс-чиновница будет искать себя в другой сфере

«Я не могу оценивать решения своего руководителя. Я его полностью поддерживаю. Я также решила сама уйти в отставку, потому что считаю, что нужно найти себя в другой сфере», — приводит слова Шевцовой RTVI.
Женщина не сообщила о своих планах после ухода в отставку, заявив лишь, что ей поступило множество предложений по трудоустройству, и она намерена продолжить работу на благо страны.
Причиной отставки Шевцовой стало видео, которое ее дочь опубликовала в TikTok. На нем девушка угрожала молодому человеку отправкой в зону СВО такими словами: «Ты че, фраер, попутал? Ты знаешь, кто моя мама? Мэр! Мы тебя на СВО отправим».
После появления скандального видео в интернете Юлия Шевцова принесла извинения за поведение своей дочери, сообщив также о проведении с ней «серьезного разговора». Также экс-чиновница заявила, что «нет ничего страшнее, чем использовать детей в качестве политического оружия», отметив, что она любит свою Родину и будет работать на ее благо.
После того как в интернете стали звучать призывы к отставке главы района, ситуацию прокомментировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Он указал, что высказывания дочери Шевцовой оскорбительны и неприемлемы, подчеркнув, что участие в СВО — это «честь и привилегия, а не наказание».
Филимонов также сообщил, что Шевцова покидает пост главы Нюксенского муниципального округа, объяснив это ценностным расхождением между действиями ее дочери и принципами, которых придерживается команда правительства Вологодской области. Губернатор добавил, что, вероятно, новым главой муниципалитета станет участник СВО.
Вместе с тем Филимонов отметил, что за распространением видео стояли «недоброжелатели» Шевцовой, а ее дочь «учится вдалеке от мамы и предоставлена сама себе».
Глава Вологодской области также рассказал, что дочь Шевцовой записала видео с извинениями, но он запретил его публикацию, чтобы защитить девушку от травли в социальных сетях. Бывшей главе района он рекомендовал побольше заниматься воспитанием дочери и порекомендовал отправить девушку учиться на медицинскую сестру или в волонтерский военный госпиталь.