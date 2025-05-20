Захарова призвала Париж объяснить просьбу к Дурову повлиять на выборы

«Информацию, позволяющую подтвердить или опровергнуть прозвучавшие заявления… должны комментировать в Париже власти Франции. В первую очередь президент этой страны должен дать соответствующие разъяснения», — сказала Захарова. По ее словам, признание Дурова — «это не утечки, не какие-то анонимные источники».
«Это открытое заявление человека, который создал соответствующую интернет-платформу и который был фигурантом мер, примененных к нему правоохранительной системой Франции», — напомнила дипломат, имея в виду арест россиянина в Париже в августе 2024 года.
19 мая сооснователь Telegram рассказал о поступившей ему просьбе руководителя французской разведки Николя Лернера заблокировать в мессенджере информацию от румынских ультраправых, выдвинувших на президентские выборы своего кандидата. МИД Франции назвал обвинения необоснованными и фейком.
Второй тур президентских выборов в Румынии прошел как раз в минувшие выходные. На них победил представитель либеральных сил и сторонник евроинтеграции Никушор Дан. Он обошел оппозиционного кандидата Джордже Симиона, который критиковал участие Бухареста в НАТО и западную помощь Киеву. После поражения Симиона его сторонники в Румынии стали портить свои паспорта и снимать об этом видео.