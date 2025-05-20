Захарова призвала Париж объяснить просьбу к Дурову повлиять на выборы

Второй тур президентских выборов в Румынии прошел как раз в минувшие выходные. На них победил представитель либеральных сил и сторонник евроинтеграции Никушор Дан. Он обошел оппозиционного кандидата Джордже Симиона, который критиковал участие Бухареста в НАТО и западную помощь Киеву. После поражения Симиона его сторонники в Румынии стали портить свои паспорта и снимать об этом видео.