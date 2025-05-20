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Рубио: конфликт на Украине нельзя решить военным путем

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров. Он объяснил, что Вашингтон не прекращал поставки вооружений Киеву, однако решения о формировании новых пакетов помощи пока нет.

Источник: Reuters

«Что касается вопроса Украины, вот с чем мы все можем согласиться. У этого кризиса нет военного решения. Он должен будет завершиться путем переговоров. И основная проблема, с которой мы сталкиваемся на Украине, заключается в следующем: Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права. А Украина хочет того, чего она не может вернуть военным путем. И в этом суть проблемы», — сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате.

При этом он отметил, что США с союзниками продолжают работать над передачей Украине систем противовоздушной обороны Patriot. «Комплексов Patriot не хватает даже странам НАТО. Мы не можем производить их достаточно быстро», — признал Рубио.

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