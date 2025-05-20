Рубио: конфликт на Украине нельзя решить военным путем

«Что касается вопроса Украины, вот с чем мы все можем согласиться. У этого кризиса нет военного решения. Он должен будет завершиться путем переговоров. И основная проблема, с которой мы сталкиваемся на Украине, заключается в следующем: Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права. А Украина хочет того, чего она не может вернуть военным путем. И в этом суть проблемы», — сказал Марко Рубио на слушаниях в Сенате.