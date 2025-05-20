Axios: Трамп попросил Путина предложить Украине что-то, на что она «согласится»

«Если Путин будет выдвигать нереалистичные условия, то это будет означать, что Россия продолжает затягивать войну и заслуживает, чтобы Европа, Америка и весь мир вели себя соответственно, в частности, реагировали дополнительными санкциями. Россия должна закончить войну, которую она сама и начала, и может начать это делать в любой день. Украина всегда готова к миру», — написал Зеленский.