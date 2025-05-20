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Последние зарубежные новости за 20 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 20 мая 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

«Крупная победа Кремля»: зарубежные СМИ о разговоре Путина и Трампа

Источник: Reuters

Европейские и американские СМИ оценили итоги двухчасового разговора Путина и Трампа пессимистично, отметив отсутствие прорыва и неожиданность подробностей для Зеленского и европейских лидеров. В Европе разговор восприняли как крупную победу Кремля и опасаются, что Трамп предаст интересы Украины.

Politico: Маск начал исчезать из политического инфополя

Источник: AP 2024

Трамп перестал регулярно упоминать Маска в соцсети Truth Social и кампаниях по сбору средств. По данным Politico, в феврале-марте имя Маска звучало до четырех раз в неделю, но с апреля — ни разу.

The Economist сообщил о разочаровании на $1 трлн в политике Трампа

Источник: AP 2024

Трамп стремится вернуться к модели начала XX века, заменив подоходный налог системой «внешней налоговой службы», где бюджет США пополняется за счет пограничных сборов, позволяя иностранцам покрывать бюджетные расходы. Однако, как отмечает The Economist, эта идея сталкивается с серьезными экономическими ограничениями.

Axios: Мелони и Мерц просили Трампа включить ЕС в диалог по Украине

Источник: AP 2024

Премьер-министр Италии и канцлер Германии в разговоре с Трампом настаивали на участии ЕС и США в переговорах по Украине. Они предложили многосторонний формат. Трамп же заявил, что диалог должен быть прямым между Россией и Украиной.

Bloomberg оценил шансы Маврикия стать новым финансовым центром

Источник: John O'Nolan/CC0

Маврикий переживает бурный рост капитала, к 2033 году число миллионеров может удвоиться. Власти стремятся использовать этот бум для реформ и избавиться от имиджа налоговой гавани, при этом на острове сохраняются низкие налоги и активный рынок недвижимости.