Последние зарубежные новости за 20 мая 2025 года: свежие события текущего дня

«Крупная победа Кремля»: зарубежные СМИ о разговоре Путина и Трампа
Европейские и американские СМИ оценили итоги двухчасового разговора Путина и Трампа пессимистично, отметив отсутствие прорыва и неожиданность подробностей для Зеленского и европейских лидеров. В Европе разговор восприняли как крупную победу Кремля и опасаются, что Трамп предаст интересы Украины.
Politico: Маск начал исчезать из политического инфополя
Трамп перестал регулярно упоминать Маска в соцсети Truth Social и кампаниях по сбору средств. По данным Politico, в феврале-марте имя Маска звучало до четырех раз в неделю, но с апреля — ни разу.
The Economist сообщил о разочаровании на $1 трлн в политике Трампа
Трамп стремится вернуться к модели начала XX века, заменив подоходный налог системой «внешней налоговой службы», где бюджет США пополняется за счет пограничных сборов, позволяя иностранцам покрывать бюджетные расходы. Однако, как отмечает The Economist, эта идея сталкивается с серьезными экономическими ограничениями.
Axios: Мелони и Мерц просили Трампа включить ЕС в диалог по Украине
Премьер-министр Италии и канцлер Германии в разговоре с Трампом настаивали на участии ЕС и США в переговорах по Украине. Они предложили многосторонний формат. Трамп же заявил, что диалог должен быть прямым между Россией и Украиной.
Bloomberg оценил шансы Маврикия стать новым финансовым центром
Маврикий переживает бурный рост капитала, к 2033 году число миллионеров может удвоиться. Власти стремятся использовать этот бум для реформ и избавиться от имиджа налоговой гавани, при этом на острове сохраняются низкие налоги и активный рынок недвижимости.