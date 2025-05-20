Парки, ЕГЭ и «Последние звонки»: глава Самарской области Федорищев провел оперативное совещание правительства

В этом году в государственной итоговой аттестации примут участие более 35 тысяч девятиклассников. Для них будут работать 196 пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций, 323 — на дому или в медучреждениях, 7 — в учреждениях УФСИН. Кроме того, более 12 тысяч школьников готовятся к сдаче ЕГЭ. Экзамены будут проходить в 76 пунктах на базе школ, в 50 — на дому или в больницах, в 8 — в учреждениях УФСИН.