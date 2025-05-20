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Парки, ЕГЭ и «Последние звонки»: глава Самарской области Федорищев провел оперативное совещание правительства

САМАРА, 20 мая, ФедералПресс. Сегодня глава Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание регионального правительства. Темами встречи стали подведение итогов отопительного сезона, подготовка в ЕГЭ и «Последнему звонку», а также благоустройство и содержание парков.

Источник: РИА "Новости"

«В отдельных случаях мы фиксировали порывы на инженерных сетях, оперативно принимались меры по устранению таких аварий. Важно, что среднее время устранения последствий нештатных ситуаций снизилось почти на 18%, фактически — на час», — отметил губернатор, говоря о результатах отопительного сезона.

На этой неделе начинаются выпускные экзамены у учеников 9 и 11 классов. Основной период ГИА запланирован на период с 21 мая по 4 июля. А 24 мая в школах пройдут «Последние звонки». Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов усилить меры безопасности в день праздника, в том числе с помощью представителей общественных формирований.

В этом году в государственной итоговой аттестации примут участие более 35 тысяч девятиклассников. Для них будут работать 196 пунктов проведения экзаменов на базе общеобразовательных организаций, 323 — на дому или в медучреждениях, 7 — в учреждениях УФСИН. Кроме того, более 12 тысяч школьников готовятся к сдаче ЕГЭ. Экзамены будут проходить в 76 пунктах на базе школ, в 50 — на дому или в больницах, в 8 — в учреждениях УФСИН.

Также участники совещания коснулись вопроса состояния парков. Губернатор поручил подойти к благоустройству общественных пространств в регионе комплексно и системно, в том числе до конца года привести в порядок Загородный парк.