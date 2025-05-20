Белоруссия отвергла обвинения в инструментализации нелегальной миграции

При этом он напомнил, что Минск неоднократно предлагал и предлагает до сих пор соседним странам-членам ЕС вернуться к нормальному профессиональному сотрудничеству по противодействию этому глобальному вызову. «Для нас остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через балканский, средиземноморский и иные маршруты, — это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, — это “инструментализируемые” мигранты, которых можно убивать и калечить на границе», — сказал Пахомчик.