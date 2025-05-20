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Радий Хабиров и Сергей Цивилёв обсудили развитие энергоинфраструктуры

20 мая в Доме Республики состоялась рабочая встреча министра энергетики России Сергея Цивилева и Главы Башкортостана Радия Хабирова. На повестке — вопросы развития энергетической инфраструктуры.

Источник: Башинформ

— Башкортостан — опорный регион страны с развитой нефтегазохимической промышленностью, машиностроением, целым рядом современных обрабатывающих производств и, конечно, энергосистемой, — отметил Радий Хабиров. — Мы продолжаем открывать новые предприятия. К примеру, в южной части республики — Зауралье — быстрыми темпами развивается горнодобывающая промышленность. Эта территория нуждается в улучшении электросетевой инфраструктуры. Поэтому есть необходимость строительства здесь новой электроподстанции уровня напряжения 500 кВ.

Министр энергетики страны Сергей Цивилев предложил региону подать заявку в Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР) для возведения новых отраслевых объектов.

— Региональная комиссия по устойчивому развитию экономики на основе заявки примет решение о включении новых производств в СиПР. Далее министерство экономического развития страны сможет включить указанный перечень предприятий в схему территориального планирования, — сказал Сергей Цивилев.