Радий Хабиров и Сергей Цивилёв обсудили развитие энергоинфраструктуры

— Башкортостан — опорный регион страны с развитой нефтегазохимической промышленностью, машиностроением, целым рядом современных обрабатывающих производств и, конечно, энергосистемой, — отметил Радий Хабиров. — Мы продолжаем открывать новые предприятия. К примеру, в южной части республики — Зауралье — быстрыми темпами развивается горнодобывающая промышленность. Эта территория нуждается в улучшении электросетевой инфраструктуры. Поэтому есть необходимость строительства здесь новой электроподстанции уровня напряжения 500 кВ.
Министр энергетики страны Сергей Цивилев предложил региону подать заявку в Схему и программу развития электроэнергетических систем России (СиПР) для возведения новых отраслевых объектов.
— Региональная комиссия по устойчивому развитию экономики на основе заявки примет решение о включении новых производств в СиПР. Далее министерство экономического развития страны сможет включить указанный перечень предприятий в схему территориального планирования, — сказал Сергей Цивилев.