Радий Хабиров и Сергей Цивилёв обсудили развитие энергоинфраструктуры

— Башкортостан — опорный регион страны с развитой нефтегазохимической промышленностью, машиностроением, целым рядом современных обрабатывающих производств и, конечно, энергосистемой, — отметил Радий Хабиров. — Мы продолжаем открывать новые предприятия. К примеру, в южной части республики — Зауралье — быстрыми темпами развивается горнодобывающая промышленность. Эта территория нуждается в улучшении электросетевой инфраструктуры. Поэтому есть необходимость строительства здесь новой электроподстанции уровня напряжения 500 кВ.