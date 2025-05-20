Страны ЕС решили снять санкции с Сирии

ЕС вводил экономические санкции против Сирии, касающиеся во многом сирийского правительства и военных структур, с 2012 года. Меры предпалагали нефтяное эмбарго, ограничения на некоторые инвестиции, замораживание активов сирийского Центробанка, находящихся в ЕС, и экспортные ограничения на оборудование и технологии, которые могут использоваться для репрессий.