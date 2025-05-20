Kyodo: премьер Японии намерен отправить в отставку главу Минсельхоза из-за слов о рисе

Исиба извинился за слова министра, однако поначалу отверг призывы в отставке. Позднее оппозиционные партии сошлись во мнении, что Таку Это должен покинуть свой пост, и пригрозили вотумом недоверия главе Минсельхоза. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и входящая с ней в коалицию партия «Комэйто» не располагают большинством в ключевой нижней палате парламента, формируя правительство меньшинства. Отмечается, что скандал может нанести удар по правительству Исибы, рейтинги которого в последнее время показывают снижение до минимальных значений с момента начала работы его администрации осенью 2024 года, перед предстоящими летом выборами в верхнюю палату парламента. При неблагоприятном исходе ЛДП и «Комэйто» могут потерять большинство и в ней.