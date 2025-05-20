Kyodo: премьер Японии намерен отправить в отставку главу Минсельхоза из-за слов о рисе

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен отправить в отставку министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Таку Это после его слов о том, что он не покупает рис, поскольку ему его дарят в больших количествах. Как сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники, глава правительства сейчас прорабатывает этот вопрос, информирует ТАСС.
Главе Минсельхоза Японии пришлось извиняться за слова о том, что он ест бесплатный рис.
Громкий скандал разразился в прошедшие выходные, когда Таку Это на одном из мероприятий сказал в шутливой форме, что не покупает рис, потому что его семье его дарят в таких количествах, «что впору даже продавать». Это вызвало острейшую критику в социальных сетях, а позже и со стороны оппозиции и даже самого премьер-министра.
Исиба извинился за слова министра, однако поначалу отверг призывы в отставке. Позднее оппозиционные партии сошлись во мнении, что Таку Это должен покинуть свой пост, и пригрозили вотумом недоверия главе Минсельхоза. Правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) и входящая с ней в коалицию партия «Комэйто» не располагают большинством в ключевой нижней палате парламента, формируя правительство меньшинства. Отмечается, что скандал может нанести удар по правительству Исибы, рейтинги которого в последнее время показывают снижение до минимальных значений с момента начала работы его администрации осенью 2024 года, перед предстоящими летом выборами в верхнюю палату парламента. При неблагоприятном исходе ЛДП и «Комэйто» могут потерять большинство и в ней.
Цена на рис в Японии последовательно росла весь прошлый год из-за плохого урожая, причиной которого стали череда стихийных бедствий и аномальная жара. В качестве еще одного фактора местные эксперты называют рост числа туристов, что ведет к повышенному спросу. В начале мая цена на этот продукт в Японии снизилась впервые за четыре с половиной месяца, однако его текущая стоимость по-прежнему вдвое выше, чем год назад. -0-