The Times: Трамп начинает терять терпение с Нетаньяху

Как рассказал собеседник издания, Трамп проявляет все больше нетерпения по отношению к Нетаньяху. Издание запомнило, что израильский премьер якобы сделал свою карьеру, «обхаживая президентов США, начиная с Билла Клинтона», и предупредило, что Трамп не похож на своих предшественников и способен стремительно изменить мнение о других лидерах.
The Times пишет, что израильские СМИ часто утверждают, что отношения Трампа и Нетаньяху близки к переломному моменту, указывая на такие недавние шаги Вашингтона, как начало переговоров с Ираном и перемирие с хуситами в Йемене.
Как сообщил 19 мая портал Axios со ссылкой на американские источники, вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил планировавшийся на этой неделе визит в Израиль после того, как вооруженные силы страны расширили масштаб военной операции в секторе Газа. По данным портала, Вэнс принял такое решение, сочтя, что его визит может выглядеть как поддержка действий Израиля в палестинском анклаве, в то время как США настаивают на прекращении огня. При этом официально израильской стороне было заявлено, что отмена визита связана с «логистическими» причинами. Переговоры о возможном визите велись
18 мая советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вступила в решающую фазу военной операции «Колесницы Гидеона» по разгрому радикального движения ХАМАС в секторе Газа.
18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе — освобождение всех заложников.