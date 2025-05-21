The Times: Трамп начинает терять терпение с Нетаньяху

Как сообщил 19 мая портал Axios со ссылкой на американские источники, вице-президент США Джей Ди Вэнс отменил планировавшийся на этой неделе визит в Израиль после того, как вооруженные силы страны расширили масштаб военной операции в секторе Газа. По данным портала, Вэнс принял такое решение, сочтя, что его визит может выглядеть как поддержка действий Израиля в палестинском анклаве, в то время как США настаивают на прекращении огня. При этом официально израильской стороне было заявлено, что отмена визита связана с «логистическими» причинами. Переговоры о возможном визите велись 17—18 мая , но именно в воскресенье, 18 мая, израильская сторона объявила о расширении операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа.