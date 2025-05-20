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Рубио неожиданно ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа никаких уступок России не предоставила.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа никаких уступок России не предоставила. Об этом он высказался на брифинге во вторник.

Политик заявил, что утверждения о потере рычагов давления США на Россию не соответствуют действительности, а российский лидер Владимир Путин со стороны Вашингтона «не добился ни единой уступки».

По словам Рубио, в отношении РФ не была отменена ни одна санкция. Он также подчеркнул, что остаются в силе все действовавшие при предыдущей администрации ограничения.

Также Рубио заявил, что конфликт на Украине, как считают США, не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров.