Рубио неожиданно ответил на вопрос об уступках Трампа Путину

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа никаких уступок России не предоставила. Об этом он высказался на брифинге во вторник.
Политик заявил, что утверждения о потере рычагов давления США на Россию не соответствуют действительности, а российский лидер Владимир Путин со стороны Вашингтона «не добился ни единой уступки».
По словам Рубио, в отношении РФ не была отменена ни одна санкция. Он также подчеркнул, что остаются в силе все действовавшие при предыдущей администрации ограничения.
Также Рубио заявил, что конфликт на Украине, как считают США, не имеет военного решения и должен завершиться путем переговоров.