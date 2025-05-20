США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня

«Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждём этих условий. У нас появится более чёткое понимание расчётов (президента РФ Владимира- ред.) Путина, как только мы их получим», — сказал он на слушаниях в Сенате, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.