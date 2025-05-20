США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня

«Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждём этих условий. У нас появится более чёткое понимание расчётов (президента РФ Владимира- ред.) Путина, как только мы их получим», — сказал он на слушаниях в Сенате, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.
При этом Рубио подчеркнул, что США стремятся к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к временному перемирию между сторонами.
«Мы хотим завершения конфликта таким образом, чтобы мир был прочным, а не длился три месяца и потом (конфликт — ред.) возобновился. Нужно соглашение, с которым обе стороны смогут жить в течение длительного времени», — добавил он.