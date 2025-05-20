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США ожидают, что Россия изложит свои условия прекращения огня

ВАШИНГТОН, 20 мая — РИА Новости. Соединённые Штаты ожидают, что Россия изложит свои требования для заключения перемирия на Украине, после чего позиция Москвы станет более понятной для Вашингтона, заявил во вторник госсекретарь США Марко Рубио.

Источник: AP 2024

«Насколько мы понимаем, россияне готовят перечень условий, при которых они были бы готовы к прекращению огня, что откроет путь к более широким переговорам. Мы ждём этих условий. У нас появится более чёткое понимание расчётов (президента РФ Владимира- ред.) Путина, как только мы их получим», — сказал он на слушаниях в Сенате, комментируя ситуацию вокруг украинского конфликта.

При этом Рубио подчеркнул, что США стремятся к долгосрочному урегулированию конфликта, а не к временному перемирию между сторонами.

«Мы хотим завершения конфликта таким образом, чтобы мир был прочным, а не длился три месяца и потом (конфликт — ред.) возобновился. Нужно соглашение, с которым обе стороны смогут жить в течение длительного времени», — добавил он.