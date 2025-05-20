Медведев объяснил значение разговора Путина и Трампа

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Он сказал, что беседа имеет высокую ценность.
Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума объяснил значимость разговора тем, что от позиции США «очень многое зависит».
Путин и Трамп пообщались по телефону вечером 19 мая. Беседа длилась два часа. Трамп утверждал, что РФ и Украина приступят к переговорному процессу о прекращении боевых действий.
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