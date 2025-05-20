Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев объяснил значение разговора Путина и Трампа

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Он сказал, что беседа имеет высокую ценность.

Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума объяснил значимость разговора тем, что от позиции США «очень многое зависит».

Путин и Трамп пообщались по телефону вечером 19 мая. Беседа длилась два часа. Трамп утверждал, что РФ и Украина приступят к переговорному процессу о прекращении боевых действий.

Читайте материал «“Поблагодарим”: генсек НАТО оценил разговор Путина и Трампа».