ЕС отменил все экономические санкции против Сирии

«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию», — написала она на странице в соцсети Х.
Каллас подчеркнула, что ЕС оказывал поддержку сирийскому народу в течение 14 лет и планирует продолжать эту помощь.
А ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что новое правительство Сирии может не удержаться у власти. Американский дипломат прогнозирует, что уже в ближайшее время Сирия может столкнуться с гражданской войной.