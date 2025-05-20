Гуцул — о процессе против нее: цель — не правосудие, а устранение неудобного башкана

Находясь в заключении, через адвокатов Гуцул передала послания в адрес президентов России, Турции, США, генерального секретаря ООН с просьбой обратить внимание на ее ситуацию. В результате решением Кишиневского суда сектора Чеканы Гуцул была переведена под домашний арест сроком на 30 дней.