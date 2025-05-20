Гуцул — о процессе против нее: цель — не правосудие, а устранение неудобного башкана

Сторонники главы Гагаузии собрались во вторник у здания суда в Кишиневе, где продолжилось рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к финансированию запрещенной в стране партии «Шор».
Состоялось очередное заседание суда по сфабрикованному уголовному делу против меня. Как и прежде — никаких доказательств, никаких оснований, только политический заказ. Цель — не правосудие, а устранение неудобного башкана, которому доверил мандат народ Гагаузии.
Она добавила, что уверена в том, что с каждым таким заседанием власти сами доказывают, что боятся правды и сильной Гагаузии.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул была задержана на 72 часа сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) вечером 25 марта. Кишиневский суд сектора Чеканы 28 марта частично удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте Гуцул сроком на 20 суток.
Находясь в заключении, через адвокатов Гуцул передала послания в адрес президентов России, Турции, США, генерального секретаря ООН с просьбой обратить внимание на ее ситуацию. В результате решением Кишиневского суда сектора Чеканы Гуцул была переведена под домашний арест сроком на 30 дней.
Кишиневский суд сектора Чеканы 12 мая продлил срок действия домашнего ареста для башкана Гагаузии Евгении Гуцул еще на 30 дней, до 13 июня.