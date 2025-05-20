Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Соединенных Штатов не прекращала поставок вооружений Украине, однако решения о возможности формирования новых пакетов военной помощи нет. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности, Марко Рубио, информирует ТАСС.
«Эта программа (по отправке Киеву вооружений. — Прим. БЕЛТА) не была отменена. Они продолжают получать оружие», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
Отвечая на вопрос, готова ли вашингтонская администрация запросить у Конгресса средства на очередной пакет вооружений для Украины, госсекретарь сказал: «Это другое решение. Это другой вопрос. Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает направляться».
Помимо этого, Рубио заявил, что администрация США не исключает, что в определенный момент придет к ужесточению санкций против России и наращиванию военной помощи Украине. «До этого может дойти. Если станет ясно, что Россия не заинтересована в мирном соглашении и хочет продолжать конфликт, то этим вполне все может закончиться», — заявил он.
Госсекретарь отметил, что на данном этапе, в представлении американской администрации, «угрозы санкций привели бы к тому, что россияне прекратили бы обсуждение». «А в том, чтобы говорить с ними и подводить к столу переговоров, есть ценность», — заявил Рубио. -0-