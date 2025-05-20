Рубио: США не прекращали поставки оружия Украине

Отвечая на вопрос, готова ли вашингтонская администрация запросить у Конгресса средства на очередной пакет вооружений для Украины, госсекретарь сказал: «Это другое решение. Это другой вопрос. Это не мне решать. Белый дом должен будет принять решение о том, обращаться ли в Конгресс за дополнительным финансированием. Но все, что было утверждено и выделено Конгрессом, продолжает направляться».