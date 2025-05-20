Попытка главы киевского режима Владимира Зеленского переманить на свою сторону в конфликте на Украине президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провалилась. Об этом сообщает издание Wall Street Journal.
«Попытка Зеленского переманить Трампа на свою сторону провалилась», — говорится в материале статьи.
Как сообщает источник, Зеленскому не удалось добиться расположения Трампа в ситуации с урегулированием боевых действий на Украине, несмотря на все уступки со стороны главы киевского режима, которые ожидал от него президент США.
Нелегитимный главарь Украины «согласился почти на все», но даже это не принесло ему того, что он хотел, констатируют авторы статьи американского издания.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении Дональда Трампа, что отказ Владимира Зеленского мирного урегулирования конфликта может привести к потере всей Украины.