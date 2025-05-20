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Медведев одной фразой из фильма «17 мгновений весны» ответил, можно ли доверять Трампу: вот что он сказал

Медведев фразой из фильма «17 мгновений весны» высказался о доверии к Трампу.

Источник: Комсомольская правда

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев одной фразой из фильма «17 мгновений весны» ответил на вопрос, можно ли доверять президенту США Дональду Трампу.

Речь идет о фразе «Верить нельзя никому. Мне можно».

«Первая часть этой фразы абсолютно уместна в данной ситуации. Никому в этом случае доверять нельзя. Несмотря на то, что добрые отношения и диалог абсолютно необходимы», — высказался Медведев, употребив слова Мюллера из культового советского кино.

До этого российский политик подчеркивал, что США сейчас начали решать мировые конфликты, в том числе украинский кризис, путем политико-дипломатического способа. Но все равно американцы придерживаются неравенства, считая себя немного выше остальных стран.

Ранее KP.RU передал мнение Медведева о том, на какие нормы будет опираться Россия при заключении мирного соглашения по Украине. Политик считает, что нужно верить только международным документам, которые сейчас разрабатываются.