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Каллас: страны ЕС решили снять экономические санкции с Сирии

По словам дипломата, Евросоюз намерен содействовать восстановлению «новой, инклюзивной и мирной» Сирии.

Источник: Аргументы и факты

Странами-членами ЕС принято решение о снятии экономических санкций, введенных ранее против Сирии, сообщила в соцсети Х* глава европейской дипломатии Кая Каллас.

«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии», — написала дипломат после состоявшегося во вторник в Брюсселе заседания Совета Евросоюза.

Каллас сообщила о намерении ЕС содействовать восстановлению «новой, инклюзивной и мирной» Сирии.

Ранее в Белом доме заявили, что отмена американских санкций в отношении Сирии будет напрямую зависеть от выполнения Дамаском ряда политических условий.

*Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.