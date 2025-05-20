Каллас: страны ЕС решили снять экономические санкции с Сирии

Странами-членами ЕС принято решение о снятии экономических санкций, введенных ранее против Сирии, сообщила в соцсети Х* глава европейской дипломатии Кая Каллас.
«Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии», — написала дипломат после состоявшегося во вторник в Брюсселе заседания Совета Евросоюза.
Каллас сообщила о намерении ЕС содействовать восстановлению «новой, инклюзивной и мирной» Сирии.
Ранее в Белом доме заявили, что отмена американских санкций в отношении Сирии будет напрямую зависеть от выполнения Дамаском ряда политических условий.
*Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.