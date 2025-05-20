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В Молдове стартовала «Неделя образования»

КИШИНЕВ, 20 мая — Sputnik. С 20 по 25 мая в Молдове проходит вторая «Неделя образования» — инициатива Министерства образования и исследований, приуроченная к окончанию учебного года, где педагоги, чиновники и учащиеся смогут обсудить стратегические направления развития системы обучения в стране.

Источник: Sputnik.md

Эта неделя — возможность подвести итоги внедренных политик и инициатив, услышать голоса тех, кто работает в системе, учеников, студентов, учителей, директоров и подготовить почву для нового учебного года с большей согласованностью, качественно и с учетом разных точек зрения.

сказал на церемонии открытия глава Министерства образования и исследований Дан Перчун

«Неделя образования» включает в себя 18 отдельных мероприятий, организованных для учителей, учеников, студентов, родителей и руководителей образовательных учреждений. На открытии мероприятия, которое состоится 22 мая, соберутся представители всех уровней образования и представят стратегическое видение министерства на ближайшие годы с упором на развитие сети образцовых школ.

«Неделя образования» в Молдове организована при поддержке USAID, правительств Швеции и Великобритании, Всемирного банка, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и Европейского союза.