В Молдове стартовала «Неделя образования»

Эта неделя — возможность подвести итоги внедренных политик и инициатив, услышать голоса тех, кто работает в системе, учеников, студентов, учителей, директоров и подготовить почву для нового учебного года с большей согласованностью, качественно и с учетом разных точек зрения.
«Неделя образования» включает в себя 18 отдельных мероприятий, организованных для учителей, учеников, студентов, родителей и руководителей образовательных учреждений. На открытии мероприятия, которое состоится 22 мая, соберутся представители всех уровней образования и представят стратегическое видение министерства на ближайшие годы с упором на развитие сети образцовых школ.
«Неделя образования» в Молдове организована при поддержке USAID, правительств Швеции и Великобритании, Всемирного банка, ЮНИСЕФ, ПРООН, ЮНФПА и Европейского союза.