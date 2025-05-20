Медведев описал отношение России к США крылатой фразой Мюллера

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов о степени доверия Москвы президенту США Дональду Трампу фразой из фильма «Семнадцать мгновений весны». Об этом пишет NEWS.ru.
«Верить нельзя никому. Мне можно», — напомнил политик крылатую фразу персонажа Генриха Мюллера в исполнении Леонида Броневого.
Подход России в данной ситуации, по словам Медведева, описывает первая часть этого высказывания.
Полное доверие в международных отношениях невозможно, несмотря на необходимость диалога, подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа никаких уступок России не предоставила.