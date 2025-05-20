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Медведев описал отношение России к США крылатой фразой Мюллера

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов о степени доверия Москвы президенту США Дональду Трампу фразой из фильма «Семнадцать мгновений весны».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос журналистов о степени доверия Москвы президенту США Дональду Трампу фразой из фильма «Семнадцать мгновений весны». Об этом пишет NEWS.ru.

«Верить нельзя никому. Мне можно», — напомнил политик крылатую фразу персонажа Генриха Мюллера в исполнении Леонида Броневого.

Подход России в данной ситуации, по словам Медведева, описывает первая часть этого высказывания.

Полное доверие в международных отношениях невозможно, несмотря на необходимость диалога, подчеркнул зампред Совбеза РФ.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине администрация президента США Дональда Трампа никаких уступок России не предоставила.