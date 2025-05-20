Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС планирует продолжать проводить санкционную политику в отношении России, требуя завершения украинского конфликта.
Соответствующее решение было принято в ходе встречи руководителей МИД стран Евросоюза, сказала Каллас. Она сказала, что Европейский союз уже разрабатывает 18-й пакет санкций.
Президент России Владимир Путин недавно заявлял, что ведущие экономики мира, объявляя санкции против РФ, загоняют себя в рецессию с единственной целью навредить России. Он охарактеризовал подобную стратегию поговорками «не рой другому яму — сам в нее попадешь» и «куплю билет и не поеду назло кондуктору».
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