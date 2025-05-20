Медведев: размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке создало проблемы

«Отцы-основатели ООН в какой-то момент приняли это решение — ошибочное, на мой взгляд — о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и о том, чтобы она жила на территории Соединенных Штатов Америки», — сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.