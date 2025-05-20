Медведев: размещение штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке создало проблемы

Решение о размещении штаб-квартиры Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, принятое в 1946 году, было ошибочным, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Отцы-основатели ООН в какой-то момент приняли это решение — ошибочное, на мой взгляд — о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке и о том, чтобы она жила на территории Соединенных Штатов Америки», — сказал Медведев, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
По словам зампредседателя Совбеза, это «создало определенные проблемы на будущее».
Медведев отметил, что теперь нужно думать над тем, как улучшить деятельность организации.
«Если так задуматься, ничего, кроме ООН, человечество серьезного после 1945 года не создало», — констатировал он.
Ранее зампредседателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов, комментируя aif.ru законопроект конгрессменов-республиканцев о полном выходе США из состава ООН, заявил, что в случае его принятия штаб-квартира организации переедет в другую страну.
Напомним, решение о размещении штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке было принято Генассамблеей организации на ее первой сессии 14 февраля 1946 года в Лондоне.