Эксперт Бондаренко сказал, какую часть при разделе Украины получит Венгрия

Оценивая прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского о разделе Украины, политолог Юрий Бондаренко в беседе с aif.ru объяснил, какую часть страны может получить Венгрия.
«Никакую Украину западную не оставят и ни к кому не присоединят, это очевидно. Единственное, что это часть Закарпатской области отойдет Венгрии… Поляки близко никогда не влезут и даже пытаться не будут», — сказал он.
По словам политолога, все остальные территории войдут в состав России.
«Одна за другой там возникнут черкасские, харьковские и другие республики. Разница будет только в одном: кто-то как республика, а кто-то как область войдет. Скажут, что мы только и ждали», — отметил эксперт.
Бондаренко уточнил, что проще всего процесс объединения пойдет с Волынской областью, на западе Украины, и с всей Украины.
«Там Почаево-Успенская лавра, центр всей области. Они твердо стоят в православной вере и молятся в значительной степени на русском языке, хотя все украиноязычные», — объяснил политолог.
Ранее прогноз Жириновского прокомментировал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Как стало известно, в сети завирусился фрагмент эфира телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 2019 года с участием основателя ЛДПР Владимира Жириновского, который предсказал переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. По мнению политика, лидеры двух стран могут договориться о судьбе Украины и признании американской стороной российского суверенитета над новыми регионами.